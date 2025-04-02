Myanmar'da bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı 2 bin 700’ü geçti!

Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar, 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. Can kaybı 2 bin 719’a yükselirken, yetkililer bu sayının 3 bini aşmasından endişe ediyor. Binlerce yaralı ve yüzlerce kayıp var. Ülkede bir haftalık yas ilan edildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Myanmar'da bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı 2 bin 700’ü geçti!
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Myanmar'da 28 Mart’ta meydana gelen 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki iki büyük deprem, ülkede büyük yıkıma yol açtı. Can kaybı 2 bin 719’a yükselirken, yetkililer bu sayının 3 bini aşmasını bekliyor.

Ülkenin askeri yönetim lideri General Min Aung Hlaing, depremlerin ardından yaptığı açıklamada, yaralı sayısının 4 bin 521’e, kayıp kişi sayısının ise 441’e yükseldiğini duyurdu.

BİR HAFTALIK YAS İLAN EDİLDİ

Depremin ardından Myanmar yönetimi, ülke genelinde bir haftalık yas ilan etti. Devlet binalarında bayraklar yarıya indirildi, televizyon kanallarında eğlence programları durduruldu.

Yetkililer, arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ancak bazı bölgelere hala ulaşılamadığını ifade etti. Özellikle kırsal alanlarda enkaz altında kalanların sayısının bilinmediği belirtiliyor.

TAYLAND VE ÇİN’DE DE HİSSEDİLDİ

Depremin merkezi Myanmar’ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi olarak belirlendi. Deprem, sadece Myanmar'ı değil, komşu Tayland ve Çin’i de salladı.

Özellikle Tayland’ın kuzeyindeki Chiang Mai ve Chiang Rai bölgelerinde halk, sarsıntılar nedeniyle panikle sokaklara döküldü.

Çin’de ise Yunnan eyaletinde binalarda çatlaklar oluştuğu ve bazı yerleşim alanlarında elektrik kesintileri yaşandığı bildirildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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