NASA astronotları uzayda mahsur mu kaldı? Dönüş tarihleri 3. kez ertelendi

NASA ve Boeing Starliner'ın astronotları uzayda mahsur mu kaldı? 5 Haziran'da uzaya çıkan astronotların dönüşünün 3 kez ertelenmesi bu soruyu gündeme getirdi. İddiaya göre uzay aracının 5 farklı noktasında helyum gazı sızıntısı var.

NASA astronotları uzayda mahsur mu kaldı? Dönüş tarihleri 3. kez ertelendi
Editör: Haber Merkezi

5 Haziran'da uzaya fırlatıldılar. Dönüşleri önce 14 Haziran, sonra 22 Haziran, şimdi de 26 Haziran olarak duyuruldu. NASA astronotları dünyaya dönemiyor...

NASA ve Boeing Starliner'ın uzay aracının dünyaya dönüş tarihi yine ertelendi.

Teknik problemler yaşayan Boeing firmasına ait Starliner uzay mekiğinin sürekli ertelenen dünyaya dönüşü için yeni tarih 26 Haziran olarak belirlendi.

Bu, NASA'nın 5 Haziran'dan beri duyurduğu üçüncü dönüş tarihi oldu.

5 Haziran'da astronotlar Butch Wilmore ve Suni Williams'ı Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) taşımak için fırlatılan Starliner uzay aracında, mekiğin itiş takımları ve kapak operasyonları ile alakalı 5 farklı noktada helyum sızıntısı problemleri tespit edilmişti.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# NASA # astronot # uzay
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