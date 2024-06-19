İHA'lar için özel hava otobanı! Bakan Abdulkadir Uraloğlu açıkladı

İnsansız hava araçları için özel hava otobanları geliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İHA ve drone'ların, şehir içi ve şehirler arası uçuşlarda belirlenecek koordinatlar çerçevesinde gidip gelmelerini sağlayacak, hava koridorları ve güzergahlar oluşturacaklarını açıkladı.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, hava otobanları ile İHA ve drone'lar için takip ve trafik yönetim sistemi getirileceğini söyledi.

İnsansız hava araçları, günümüzde güvenlikten tarıma, kargodan gümrük işlemlerine, orman yangınlarıyla mücadeleden sivil ve ticari uçuşlara kadar farklı amaçlarda kullanılıyor. Yeni sistemle uygunsuz uçuşların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Sistemle, insansız hava araçlarının belirlenen güzergahların dışına çıkması engellenecek. Ayrıca drone'ların arıza, pil bitmesi gibi olumsuzluklarla karşılaşmalarına karşı da güzergahlar üzerine tamir istasyonları kurulması planlanıyor.

Türkiye’de, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne kayıtlı toplam 1 milyon 521 bin 615 lisanslı İHA pilotu ve 65 bin 859 İHA bulunuyor.

Bakan Uraloğlu, sistemle ilgili olarak "Tüm ulaşım modlarında olduğu gibi İHA ve drone'lar için de kontrol mekanizması ihtiyacı var." dedi. Uraloğlu, "Bu araçlar için takip ve trafik yönetim sistemimiz İHA'ların mevcut hava sahasına entegrasyonunu sağlayacak” ifadelerini kullandı.