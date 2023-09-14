NASA UFO raporunu açıklayacak! Uzaylı tartışmalarında Meksika'dan sonra gözler Amerika'ya çevrildi

Meksika'daki uzaylı fosilleri olduğu öne sürülen fosilleşmiş cesetlerin kamuoyuna duyurulması sonrası gözler NASA'ya çevrilmişti. NASA bugün yapacağı toplantıda UFO raporunu açıklayacak. NASA'nın UFO raporunda ne açıklayacağı ise merak konusu.

NASA UFO raporunu açıklayacak! Uzaylı tartışmalarında Meksika'dan sonra gözler Amerika'ya çevrildi
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Meksika'da dün yapılan toplantıda da uzaylı cesedi olduğu öne sürülen fosilleşmiş cesetlerin görüntüsü paylaşıldı. Bu gelişme sonrası tüm dünyada uzaylı tartışması yaşanırken bir açıklama da Amerika Ulusal Uzay ve Hava Dairesi (NASA) tarafından yapıldı. NASA, bugün yapacağı toplantıyla UFO raporunu açıklayacağını duyurdu.

NASA UZAYLI TARTIŞMALARI SONRASI UFO RAPORUNU YAYINLAYACAK

NASA'nın 2022'de görevlendirdiği bağımsız UFO çalışma ekibinin bulgularını tartışmak üzere NASA genel merkezinde bir basın toplantısı düzenlenmesi planlanıyor. Konu, uzun süredir kamuoyunun dikkatini çekiyordu.

NASA UFO raporunu açıklayacak! Uzaylı tartışmalarında Meksika'dan sonra gözler Amerika'ya çevrildi - Resim : 1

ABD'de "UFO" yerine "tanımlanamayan anormal fenomen" (UAP) isimlendirmesi kullanılmaya başlamıştı.

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MEKSİKA'DA UZAYLI CESETLERİ SERGİLENDİ

Meksika Kongresinde düzenlenen oturumda gazeteci ve ufolog Jamia Maussan'ın uzaylılara ait olduğunu iddia ettiği fosilleri sergilemesi dünya gündemine oturmuştu.

NASA UFO raporunu açıklayacak! Uzaylı tartışmalarında Meksika'dan sonra gözler Amerika'ya çevrildi - Resim : 3

Maussan, Peru'nun Cusco şehrinde çıkarılan ve uzaylılara ait olduğunu öne sürdüğü iki fosili camekanlı bir tabutla sergilemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# uzaylı # ufo # NASA # meksika # amerika
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