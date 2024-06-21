Nasrallah uyardı: "Güney Kıbrıs'ı vururuz"

İsrail ile Lübnan Direnişi arasındaki gerilim 2006'daki savaştan beri en yüksek noktaya çıktı. Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah geçen çarşamba akşamı tüm bölgeyi ilgilendiren kritik açıklamalar yaptı. Çatışmalar başladığından beri ilk kez Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) uyarılarda bulunan Genel Sekreter, İsrail'in Lübnan'a karşı olası bir savaşta adadaki havalimanı ve askeri üsleri kullanacağı yönünde istihbarat elde ettiklerini belirtti. Nasrallah, Lübnan'a saldırmak için adadaki lojistik altyapının Tel Aviv güçlerinin hizmetine sunulması halinde GKRY'nin "savaşın bir parçası" olarak görüleceğini belirtti.

Direnişin lideri, olası bir savaşta "İsrail'i Akdeniz'de bekleyen başka çok büyük meseleler olduğunu” da kaydetti. Ayrıntıya girmeden Hizbullah'ın buradaki doğalgaz tesislerine saldırabileceğini ima etti.

Hareketin "topyekûn savaş" istemediğini belirten Genel Sekreter, eğer bu senaryo hayata geçerse Hizbullah'ın "kuralsız" ve "sınırsızca" savaşacağını ilan ederek sözlerini şöyle sürdürdü: "Düşman kendimizi en kötüsüne hazırladığımızı da roketlerimizden hiçbir yerin kurtulamayacağını da çok iyi biliyor."