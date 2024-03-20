NATO Avrupa'daki en büyük üssü Romanya'da kuruluyor

NATO, Avrupa’daki en büyük askeri üssünü Romanya’ya kurmaya başladı. 10 bin NATO askerine ev sahipliği yapması hedeflenen üssün inşası için Türk şirketlerinin de görev almasının beklendiği belirtildi.

Editör: Uğur Çam

NATO, 10 bin askere ev sahipliği yapacak Avrupa’daki en büyük üssü için Romanya’da faaliyetlerine başladı.

"ABD Rusya’yı arka bahçesinde sıkıştırmak için girişimlerde bulundu. 11 eylül saldırılarından sonra bunu başlatarak silah yoğunluğunu artırmaya başladı."

Aydınlık gazetesinin haberine göre, üssün 2,5 milyar avroya mal olması hedeflendi. Karadeniz’de huzuru bozacak adımlarını sürdüren NATO’nun yeni üssü için 2 bin 800 hektarlık alan ayrıldı.

"Biz Karadeniz’i güvenlik adası olarak gördük. Kıyıdaş olmayanların giremediği tek deniz alanı. ABD’nin daima bunu aşmaya çalıştığı bölge. Bu güvenliği bozacak bazı hamleler yapıyor ABD."

Üs için 57’inci Havva Üssü olarak bilinen Köstence’deki Mihail Kogalniceanu (MİHAİL KAGELNİÇAU) Havalimanı genişletilecek. Bu kapsamda bölgeye okullar, mağazalar, lojmanlar, eczaneler ve bir de hastane yapılacak.

"ABD'nin buraya da özel önem verdiği biliyoruz. Bu üs Ukrayna’ya silahın sevkiyatın yeri. Nakliye uçakları buraya indiriliyor buradan da kara yoluyla Ukrayna ya taşınıyor."

Bu üssün kurulumu tamamlandığında NATO’nun Avrupa’daki en büyük üssü olan Rammstein’dan yüzde 20 daha büyük olacak.

Ayrıca Romanya’nın Türkiye’den, yeni üssün inşası kapsamında demir, çelik, bakır ve çimento gibi taleplerde bulunduğu iddia edildi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# nato # romanya # abd # karadeniz
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