NATO Ukrayna'ya üyelik için davette bulunacak! Stoltenberg'den Rusya'yı kızdıracak açıklama

NATO'nun doğuya doğru genişle ve Rusya'yı kuşatma projesine Erdoğan hükümetinin onay vermesi sonrası NATO adımlarını hızlandırdı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun Ukrayna'ya üyelik için davette bulunacağını bildirdi.

Stoltenberg, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Zirvesinde ilk günkü toplantının ardından basın toplantısı düzenledi.

Ukrayna'ya ciddi bir askeri destek paketi üzerinde anlaşıldığını, siyasi ilişkileri yükseltmek için NATO-Ukrayna Konseyi'nin kurulduğunu aktaran Stoltenberg, liderlerin Ukrayna'nın NATO üyesi olacağını teyit ettiklerini bildirdi.

Genel Sekreter Stoltenberg, Ukrayna için siyasi ve askeri bazı kriterleri içeren Üyelik Eylem Planının kaldırıldığını, bunun üyelik sürecini iki aşamadan tek aşamaya indirdiğini söyledi.

Stoltenberg, "Müttefikler uzlaştığında ve şartlar karşılandığında Ukrayna'ya NATO'ya katılması için davet göndereceğimizi açıkça ortaya koyduk." diye konuştu.

Ukrayna'nın uyması gereken ancak eksik kaldığı konuların neler olduğu sorulan Stoltenberg, şunları kaydetti:

- İki boyut var. Birincisi savunma ve güvenlik kurumlarını ne kadar modernize edebilecekler, yolsuzlukla mücadele dahil yönetişimi nasıl güçlendirecekler. Bunlar NATO'nun her genişlemesinde değerlendirilen konular. Çünkü iyi yönetişim ve güçlü savunma ve güvenlik kurumları istiyoruz. Ayrıca NATO ile birlikte çalışabilir silahlı kuvvetler istiyoruz. Savunma ve güvenlik kurumlarının modernize edilmesi için çalışıyoruz. Çok yıllık programla da birlikte çalışabilirlik üzerinde çalışıyoruz.

- Bir başka boyut da Ukrayna'da devam eden savaş. Ukraynalı askerler tüm dünyayı etkileyen cesaret gösterdiler. Ancak tüm müttefikler savaş devam ederken Ukrayna'yı tam üye yapmama konusunda hemfikir.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DESTEK VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi öncesinde, Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan, açıklamasında, "Savaşın en kısa sürede adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesinin, Ukrayna'nın NATO'ya üyelik sürecini daha da kolaylaştıracağına inanıyoruz." ifadeleriyle Ukrayna'nın NATO üyeliğini desteklediklerini dile getirmişti.