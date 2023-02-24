NATO'dan İsveç ve Finlandiya açıklaması

İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurusu konusunda 3’lü zirve mart ayında toplanacak. Türkiye, İsveç, Finlandiya’nın ikinci kez bir araya geleceği 3’lü zirve kararını NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg açıkladı.



Stoltenberg, Estonya’da Kur’an-ı Kerim yakılmasına izin veren İsveç’in NATO üyelik süreciyle ilgili değerlendirmeler yaptı. Stoltenberg, NATO üyeliği konusundaki üçlü Türkiye-İsveç-Finlandiya zirvesinin Mart ayında yapılması konusunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile mutabakata vardıklarını açıkladı.



Stoltenberg, iki ülkenin üyelik sürecinde ilerleme gördüklerini kaydetti, “30 NATO müttefikinden 28'i katılım protokollerini onayladı” dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile geçen hafta Ankara'da bir görüşme yaptığını hatırlatan Stoltenberg, "Müzakerelerin tekrar başlaması ve Mart ortasında NATO karargahında Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasında Haziran ayında imzalanan anlaşmanın uygulanması ve katılım sürecinin tamamlanması için üçlü bir toplantı yapılması konusunda mutabık kaldık" ifadelerini kullandı.





Hedeflerinin hem Finlandiya'nın hem de İsveç'in bir an önce NATO’ya katılması olduğunu vurgulayan Stoltenberg, bunun söz konusu ülkelerin ve Avrupa'nın güvenliği kadar, NATO'yu da güçlendireceğini sözlerine ekledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 3’lü zirveye onay vermesi üzerine İsveç Başbakanı Ulf Kristersson mart ayı içinde Türkiye ile üyelik sürecine ilişkin görüşmelerin yeniden başlayacağını açıkladı. İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ise temmuz ayında düzenlenecek NATO zirvesinde üyelik hedefini gerçekleştirmiş olmayı umduklarını söyledi.



Finlandiya ve İsveç, NATO üyeliği için Türkiye’nin onayını bekliyor. Türkiye ise İsveç’in mutabakat şartlarını yerine getirmesini bekliyor. İsveç’in üyeliğini bekletme eğiliminde olan AK Parti iktidarı Finlandiya’nın NATO üyeliğine ise önce “evet demeyeceğiz” demesine rağmen sıcak mesajlar veriyor.