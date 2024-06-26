NATO'nun yeni Genel Sekreteri belli oldu! İşte Jens Stoltenberg'in yerine atanan o isim
NATO'da görev süresinin uzatılmayacağı açıklanan Jens Stoltenberg'in yerine Genel Sekreterliğe getirilen isim belli oldu. NATO'dan yapılan açıklamada, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin yeni Genel Sekreter olarak atandığı belirtildi.
NATO'nun yeni Genel Sekreteri belli oldu. Konuyla ilgili NATO'dan yazılı açıklama geldi.
NATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Sekreterliğe Hollanda Başbakanı Mark Rutte atandı. Rutte, görevi 1 Ekim'de Jens Stoltenberg'den devralacak.
Mark Rutte, Hollanda'da koalisyon hükümetinin bozulması üzerine 7 Temmuz 2023'te istifa etmiş ve yeni hükümet kurulana kadar başbakanlık görevini sürdürüp ardından aktif siyaseti bırakacağını duyurmuştu.
Stoltenberg'in görevinin bir dönem daha uzatılmayacağının kesinleşmesinin ardından Rutte, NATO Genel Sekreterliği adaylığını açıklamıştı.
Kısa sürede birçok ülkenin desteğini kazanan Rutte, son olarak 18 Haziran'da Macaristan'ın onayını almıştı.
20 Haziran'da diğer aday Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis'in çekildiğini açıklaması üzerine Rutte, tek aday kalmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı