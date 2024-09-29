Nepal'da heyelan ve sel felaketi! Yüzlerce kişi hayatını kaybetti

Güney Asya ülkesi Nepal'in başkenti Katmandu ve çevresindeki kentlerde şiddetli yağışlar sel ve toprak kaymalarına neden oldu. Yaşanan felakette 148 kişi hayatını kaybetti.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Nepal'da heyelan ve sel felaketi! Yüzlerce kişi hayatını kaybetti
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Güney Asya ülkesi Nepal'in başkenti Katmandu ve çevresindeki kentlerde şiddetli yağış etkili oldu. Yağışlardan dolayı bazı bölgelerde sel meydana gelirken bazı bölgelerde de toprak kaymaları oldu.

The Kathmandu Post gazetesinin haberine göre, güvenlik güçleri tarafından yapılan açıklamada, Katmandu ve çevresinde 3 gündür etkili olan aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymaları nedeniyle arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.

Açıklamada, meydana gelen sel ve toprak kaymaları nedeniyle 148 kişinin yaşamını yitirdiği, 59 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Nepal'da heyelan ve sel felaketi! Yüzlerce kişi hayatını kaybetti - Resim : 1

Arama kurtarma ekiplerinden yetkililer, toprak kaymaları nedeniyle bazı ana yolların kapandığını, araçların mahsur kaldığını kaydetti.

Hükümet, bölgede eğitime 3 gün ara verildiğini bildirdi.

Ülkede her yıl haziran-eylül döneminde etkili olan muson yağmurları can ve mal kayıplarına yol açıyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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