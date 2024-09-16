Netanyahu, Gallant’ı görevden almayı planlıyor

İsrail’in resmi televizyonu KAN, güvenilir kaynaklara dayandırdığı haberinde, Netanyahu’nun hükümeti genişletme kararı ile birlikte Gallant’ı görevden alacağını duyuracağını aktardı.

Haberde, Netanyahu’nun ofisi, Adalet Bakanı Yariv Levin ve Yeni Umut Partisi Başkanı Gideon Saar arasında süren yoğun müzakerelerin sürdüğü bilgisi yer aldı. Tarafların, anlaşmanın son aşamasına geldikleri ve anlaşmayı duyurmak için hazırlık yaptıkları belirtildi.

İsrail basınında yer alan bilgilere göre, Savunma Bakanlığı görevinden alınacak Gallant’ın yerine Gideon Saar’ın getirilmesi bekleniyor. Öte yandan, Yediot Ahronot gazetesi, Gazze Şeridi’nde tutulan İsraillilerin aileleri başta olmak üzere yüzlerce protestocunun, Saar’ın hükümete katılmasına karşı çıkarak, Tel Aviv’deki evinin önünde gösteri düzenlediğini bildirdi.

Haaretz gazetesi ise Netanyahu’nun ofisinin, Başbakan’ın İsrail ordusuna Lübnan’a büyük bir saldırı başlatma talimatı verdiği, ancak Gallant’ın bu karara karşı çıktığı yönünde mesajlar yaydığını iddia etti. Haberde, Netanyahu’nun, Lübnan’a saldırı düzenlenip düzenlenmemesine bakılmaksızın Gallant’ı görevden alma yönünde adımlar attığı öne sürüldü.

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, uzun süredir Gallant’ın görevden alınması gerektiğini savunduğunu ve Netanyahu’nun bu kararı artık uygulaması gerektiğini belirtti. Ben-Gvir, "Kuzeyde bir karar verilmesi gerekiyor ve Gallant bu liderliği yapacak kişi değil" ifadelerini kullandı.