Netanyahu ile Trump’ın görüşmesi: Tampon devletler ve Filistin planı

İsrail Başbakanı Netanyahu, Trump ile görüşmek üzere Washington’a gitti. İsrail basınına göre, Netanyahu ve Trump Salı günü yerel saatle 18:00’de bir araya gelecek.

"Kararlarımız ve askerlerimizin cesareti, haritayı yeniden çizdi. Ancak Başkan Trump ile yakın bir şekilde çalışarak, bunu daha da ileriye götürebileceğimizi düşünüyorum." dedi Netanyahu, görüşmelerin detaylarına dair ilk ipuçlarını verdi.

Prof. Dr. Fahri Erenel, Trump ve Netanyahu’nun Orta Doğu’da yeni bir yapılanma için planlar yaptıklarını ve tampon devletçikler kurmayı hedeflediklerini belirtti.

"Sykes-Picot Antlaşması’nda belirlenen sınırların yerine, İsrail'in çıkarlarına ve Amerika'nın ön planda olduğu bir Orta Doğu haritası çizilecek." diyen Erenel, bu yeni yapılanmanın Suriye, Lübnan ve Gazze’yi kapsayacak şekilde şekilleneceğini ifade etti.

Erenel, özellikle İsrail’in, Suriye ile doğrudan sınır komşusu olmayı istemediğini ve bu nedenle bölgeye tampon devletler yerleştirmeyi planladığını aktardı.

"Suriye ve PKK arasında bir özerk yapı kurulması, Lübnan'da ise tarihsel olarak var olan Dürzi Devleti'nin yeniden şekillendirilmesi söz konusu."

Trump ve Netanyahu’nun, Gazze’de yaşayan Filistinlilerin sürgün edilmesi planını da masaya yatıracağına dikkat çeken Erenel, Trump’ın Mısır ve Ürdün’e Filistinlileri yerleştirme önerilerini hatırlattı.

"Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu’daki bu yeni düzeni, bölgenin şekillenmesinde kilit rol oynayacak gibi görünüyor."