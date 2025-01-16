Netanyahu, Trump ve Biden ile görüştü! İşte kritik görüşmelerin ayrıntıları

Katar, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını, uygulamaya 19 Ocak Pazar günü başlanacağını duyurdu.

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump da İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes konusunda anlaşmanın sağlandığını açıkladı. Trump, açıklamasında, "Orta Doğu'da esirler konusunda (Gazze'de ateşkes) anlaşma sağlandı. Kısa sürede serbest kalacaklar. Teşekkürler." ifadelerini kullandı.

NETANYAHU, TRUMP VE BIDEN İLE GÖRÜŞTÜ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına varılmasının ardından ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump ve ABD Başkanı Joe Biden ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelere ilişkin İsrail Başbakanlık Ofisinden açıklama yapıldı.

Netanyahu, ateşkes ve esir takası anlaşmasına varılması konusundaki yardımlarından ötürü Trump ve Biden'a teşekkür etti.

Netanyahu, "esirlerin serbest bırakılması ve ailelerinin çektiği acılara son verilmesine yardımcı olduğu" için Trump'a teşekkürleri iletti. İkilinin telefon görüşmesinde, ABD'nin başkenti Washington'da anlaşmayı ve diğer konuları ele almak üzere bir araya gelme konusunda mutabık kaldığı da belirtildi.

Netanyahu, Biden'la yaptığı telefon görüşmesinde ise esir takası anlaşmasına varılması konusunda yardımları için ABD Başkanı'na teşekkür etti.