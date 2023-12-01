Netanyahu: "Tüm Gücümüzle Gazze’ye Aldırmaya Devam Edeceğiz"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "tüm güçleriyle" abluka altındaki Gazze Şeridi’ne saldırmayı sürdüreceklerini belirtti.

Netanyahu: "Tüm Gücümüzle Gazze’ye Aldırmaya Devam Edeceğiz"
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusunun "insani ara"nın ardından Gazze’ye yönelik saldırılarına ilişkin X sosyal medya platformundan yazılı açıklama yaptı.

İsrail güçlerinin "Gazze’de ilerlediğini" aktaran Netanyahu, "Hamas’ın yok edilmesi, Gazze’deki esirlerin tamamının serbest bırakılması" başta olmak üzere tüm hedeflerine ulaşıncaya kadar "tüm güçleriyle" saldırılara devam edeceklerini ifade etti.

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# netenyahu # israil
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