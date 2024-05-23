Netanyahu tutuklanma talebi ile ilgili konuştu! "Bush'a tutuklama kararı çıkartmak gibi"

Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında tutuklama kararı çıkartması sonrası açıklama yaptı. Netanyahu kendi yaptıklarını, Bush'un 11 Eylül sonrası yaptıklarına benzettti.

Netanyahu tutuklanma talebi ile ilgili konuştu! "Bush'a tutuklama kararı çıkartmak gibi"
Netanyahu tutuklanma talebi ile ilgili konuştu! "Bush'a tutuklama kararı çıkartmak gibi"
Editör: Uğur Çam
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İsrail Başbakanı Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde kendisi hakkında tutuklama kararı talep edilmesi sonrası açıklamalarda bulundu. Netanyahu, yaptığı açıklamada, talebin kendilerini savaşta alıkoyduğunu itiraf etti. Bush'a 11 Eylül sonrası tutuklama kararı çıkartılmadığını ama kendisi hakkında böyle bir talep olmasını eleştirdi. 

Netanyahu şunları söyledi:

"İsrail'in demokratik yollarla seçilmiş liderleri ile terörist şefler arasında sahte bir simetri yaratıyor. Bu, 11 Eylül’den sonra George Bush için tutuklama emri çıkartıyorum ama Bin Ladin için de çıkartıyorum ya da İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra çıkartıyorum demek gibi bir şey. Ben de FDR için tutuklama emri çıkartıyorum ama Hitler için de çıkartıyorum. Bu ciddi bir şey değil. İsrail'i karalamaya çalışıyor. Ayrıca dünya çapında yayılan antisemitizm ateşine benzin döküyor çünkü tek ve biricik Yahudi devletine saldırıyor ve bizi kelepçelemeye çalışıyor savaş kanunlarına uyduğumuz ve onlara tabi olduğumuz için sorumluluklarımızı yerine getirmemizi engelliyor. Olmadığımızı söylüyor. Yanlış simetri, yanlış gerçekler yaratıyor, ve uluslararası mahkemeye büyük bir haksızlık yapıyor."
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# netanyahu # israil
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