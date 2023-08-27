Netanyahu'dan açıklama! Hamas liderlerini tehdit etti

İsrail hükümeti haftalık kabine toplantısını düzenledi. Kabine toplantısı kapsamında konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "içeriden ve dışarıdan bir terör dalgasıyla" karşı karşıya olduğunu söyleyerek Hamas liderlerini bedelini ödemekle tehdit etti.

Sözlerine: