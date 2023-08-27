Netanyahu'dan açıklama! Hamas liderlerini tehdit etti
İsrail hükümeti haftalık kabine toplantısını düzenledi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu kabine toplantısı kapsamında konuştu.
İsrail hükümeti haftalık kabine toplantısını düzenledi. Kabine toplantısı kapsamında konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "içeriden ve dışarıdan bir terör dalgasıyla" karşı karşıya olduğunu söyleyerek Hamas liderlerini bedelini ödemekle tehdit etti.
Sözlerine:
- Bize zarar vermeye çalışan, İsrail'e karşı terörizmi finanse edip organize eden herkes bunun bedelini ödeyecektir. Geçtiğimiz günler kolay günler değil, zorluklarla dolu günler. Teröre karşı güçlerimizi birleştirmeliyiz.
Kaynak: Anadolu Ajansı
# israil # Binyamin Netanyahu # kabine # açıklaması