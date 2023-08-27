Netanyahu'dan açıklama! Hamas liderlerini tehdit etti

İsrail hükümeti haftalık kabine toplantısını düzenledi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu kabine toplantısı kapsamında konuştu.

Netanyahu'dan açıklama! Hamas liderlerini tehdit etti
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İsrail hükümeti haftalık kabine toplantısını düzenledi. Kabine toplantısı kapsamında konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "içeriden ve dışarıdan bir terör dalgasıyla" karşı karşıya olduğunu söyleyerek Hamas liderlerini bedelini ödemekle tehdit etti.

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Sözlerine:

- Bize zarar vermeye çalışan, İsrail'e karşı terörizmi finanse edip organize eden herkes bunun bedelini ödeyecektir. Geçtiğimiz günler kolay günler değil, zorluklarla dolu günler. Teröre karşı güçlerimizi birleştirmeliyiz.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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