Netanyahu'dan itiraf niteliğinde açıklama

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İran'a doğrudan saldırdıklarını itiraf etti. Basın toplantısında konuşan Netanyahu, bir Filistin Devleti kurulmasına karşı direneceğini söyledi.

Netanyahu'dan itiraf niteliğinde açıklama

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu basın toplantısında konuştu.

İsrail'in neden İran'a doğrudan saldırmak yerine İran'ın vekillerine saldırmakla yetindiğini soran bir muhabire Netanyahu "İran'a saldırmadığımızı kim söylüyor? Biz İran'a saldırıyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı ayrıca bir Filistin Devleti kurulmasına karşı direneceğini söyledi.

Netanyahu, İsrail vatandaşlarının çoğunun bir Filistin devletinin kurulmasına karşı olduğunu belirtti.

İsrail Başbakanı, İsrail'in Ürdün Nehri'nin batısındaki tüm topraklarda, yani İsrail, Batı Şeria ve Gazze'de, "güvenlik kontrolünü" sürdürmesi gerektiğini söyledi.

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# netanyahu # israil # iran
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