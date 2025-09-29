Netanyahu’dan tarihi geri adım: Katar’dan özür diledi!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşme sırasında Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani’yi telefonla arayarak, 9 Eylül’de Doha’ya düzenlenen saldırı nedeniyle özür diledi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:

Washington’da gerçekleşen görüşme sırasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani ile telefon üzerinden temas kurdu. Netanyahu, bu görüşmede Doha’ya 9 Eylül’de düzenlenen saldırı nedeniyle Katar’dan resmen özür diledi.

Netanyahu, saldırı sırasında Katar’ın egemenliğinin ihlal edilmesinden dolayı üzüntüsünü dile getirirken, saldırıda hayatını kaybeden Katarlı güvenlik görevlisinin ölümünden ötürü Al-Thani’ye taziyelerini iletti.

KATAR ÖZRÜ NOT ETTİ, ANCAK GARANTİ İSTİYOR

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Katar tarafı Netanyahu’nun özrünü dikkatle not etti. Ancak saldırıya ilişkin ayrıntılı bir açıklama ve güvence beklentilerinin sürdüğü vurgulandı. Katar yönetiminin, özrün ardından İsrail’den daha kapsamlı bir yanıt beklediği ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

netanyahu israil katar donald trump
