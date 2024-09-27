Netanyahu’nun BM konuşması protesto edildi: New York karıştı!

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yapacağı konuşma, Amerika'nın New York şehrinde protesto edildi. İsrail’in saldırganlıkları, İngiltere'de de karşı duruşlarla protesto edilirken, İspanya'da Filistin'e destek amacıyla genel grev ilan edildi.

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Netanyahu’nun BM konuşması protesto edildi: New York karıştı!
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Netanyahu’nun Birleşmiş Milletler'deki konuşması öncesinde New York sokakları hareketlendi. Filistin destekçileri ve savaş karşıtları, Netanyahu’nun bu platformda konuşma yapacak olmasını protesto etti. Göstericilerle kolluk kuvvetleri arasında yaşanan arbede sonucu birçok protestocu gözaltına alındı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da da İsrail'in Gazze ve Lübnan’daki saldırıları protesto edildi. Filistin ve Lübnan bayrakları taşıyan protestocular, “Ellerini Lübnan’dan çek, ellerini Orta Doğu'dan çek,” “Soykırımı durdurun,” “Özgür Filistin” sloganları attı. Londra'daki protestolar sırasında altı kişi polis tarafından tutuklandı.

İspanya’da ise 200’den fazla sendika ve sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla, "Filistin'deki soykırıma ve işgale karşı" başlığı altında 24 saatlik genel grev gerçekleştirildi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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