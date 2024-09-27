Yemen’den Tel Aviv’e füze saldırısı: 17 yaralı!

Yemen Silahlı Kuvvetleri, İsrail'in başkenti Tel Aviv'e 2 bin kilometre mesafeden füze fırlattı. Bu saldırı sonucunda Tel Aviv'de 17 kişi yaralandı.

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Yemen’den Tel Aviv’e füze saldırısı: 17 yaralı!
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Yemen Silahlı Kuvvetleri, 2 bin kilometre mesafeden İsrail'in başkenti Tel Aviv'e füze fırlattı. Bu saldırı sonucunda Tel Aviv'de 17 kişi yaralandı. Füzenin havada olduğu sırada sirenler çalmaya başladı ve İsrailliler hızla sığınaklara koştu; bazıları ise sokaklarda tam siper yere yattı.

Hizbullah, İsrail'in sivillere yönelik saldırılarına karşılık vererek Kiryat Ata yerleşimine Fadi 1 roketleriyle saldırdı ve ayrıca Hayfa kentine roketler fırlattı.

Yemen ve Lübnan'dan yapılan füze ve roket saldırılarının yanı sıra, Irak direniş güçleri de işgal altındaki Suriye’nin Golan bölgesinde bulunan bir İsrail üssüne insansız hava aracıyla saldırı gerçekleştirdi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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