MSB duyurdu: 22 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi!

Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Asos bölgelerinde 21, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde ise 1 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
MSB duyurdu: 22 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi!
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Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Asos bölgelerinde 21, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde ise 1 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, bu operasyonların detaylarına yer verildi:

"Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Asos bölgelerinde tespit ettiği 21 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek!"

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