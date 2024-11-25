Netanyahu'nun Lübnan'da ateşkese onay verdiği iddia edildi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Lübnan'da Hizbullah ile ateşkese varılmasına onay verdiği belirtildi. Konuyla ilgili İsrail basınında çıkan haberlerde, ismi açıklanmayan İsrailli kaynaklara dayandırılarak, "iki gün içinde ateşkesin ilan edilmesinin beklendiği" kaydedildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Netanyahu'nun Lübnan'da ateşkese onay verdiği iddia edildi
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Orta Doğu'da İsrail ile Lübnan arasındaki gerilim sürerken İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan bir haberde önemli bir iddia ortaya atıldı.

KAN'da yer alan habere göre, Tel Aviv yönetimi, İsrail ile Hizbullah arasında arabuluculuk yapan ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein'e Lübnan'da ateşkes için yeşil ışık yıktı. Haberde, Netanyahu ve çok sayıda bakanın dün akşam güvenlik istişare toplantısı gerçekleştirdiği, toplantı sırasında Netanyahu'nun Lübnan'da ateşkes anlaşması teklifine onay verdiği kaydedildi.

Görüşmelerin, İsrail ordusunun Suriye-Lübnan sınır hattındaki hareket özgürlüğü konusuna odaklandığı ve İsrail'in anlaşmanın ihlali durumunda sınırdaki hareket özgürlüğüne ilişkin ABD'den güvence aldığı aktarıldı.

Ayrıca haberde, ismi açıklanmayan İsrailli kaynaklara dayandırılarak, "iki gün içinde ateşkesin ilan edilmesinin beklendiği" kaydedildi.

Kaynakların, "Lübnan ile anlaşmanın imzalandığını ve şimdi Netanyahu'nun bunu kamuoyuna nasıl açıklayacağı üzerinde çalıştığını söylediği" aktarıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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