Netenyahu'nun Danışmanından Skandal Savunma! "Burası Ortadoğu ve Hava Her Daim Sıcak"

İsrail ordusunun, yakaladığı Gazze'de esir edilen Filistinlileri sivilleri iç çamaşırlarına kadar soyup bu şekilde videoya çekmesi, dünya kamuoyunda büyük tepkiyle karşılanmıştı. Netenyahu'nun danışmanı Regev, SkyNews ekranlarında konuyla ilgili kendisine yöneltilen soruyu yanıtladı. Regev yapılanları, "Öncelikle unutmayın burası Ortadoğu ve hava oldukça sıcak. Özellikle güneşli günlerde gömleğinizi çıkartmanızın istenmesi hoş olmayabilir ama dünyanın sonu da değil" ifadeleriyle savunmaya kalktı.

İsrail'den İnsanlığa Sığmayan Uygulama

İsrail, geçtiğimiz günlerde Gazze'de esir ettiği Filistinlileri yarı çıplak halde gözaltına almıştı. Söz konusu video ve fotoğraflar sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Görüntülerde, Filistinlilerin iç çamaşırlarıyla, yerde diz çöker vaziyette tutuldukları ve etraflarında İsrail askerlerinin olduğu görüldü. Söz konusu görüntülerin Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahya'da esir edildikleri belirtildi. Hamas üyesi olduğu öne sürülerek yarı çıplak şekilde esir edilenlerden çoğu, daha sonra Hamas üyesi olmadıkları gerekçesiyle serbest bırakıldı.

Netenyahu'nun Danışmanından Skandal Savunma

Konuyla ilgili SkyNews kanalına konuşan Netenyahu'nun danışmanı Regev, skandal sözler sarf etti. Sunucunun, "Onlarca adam, bazılarının gözleri bağlanmış, iç çamaşırlarına kadar soyulmuş. Artık bu görüntülerin, en azından bir kısmının, İsrail ordu mensupları tarafından çekildiğine inanıyoruz. O anda Gazze'nin o kısmında yapılan tatbikatın amacı neydi?" şeklinde yönelttiği soruya akıl almaz bir cevap verdi. Regev şöyle konuştu:

- Öncelikle unutmayın burası Ortadoğu ve hava oldukça sıcak. Özellikle güneşli günlerde gömleğinizi çıkartmanızın istenmesi hoş olmayabilir ama dünyanın sonu da değil.

Regev'in bu sözlerinin ardından sunucu yakalananlardan bazılarının serbest kaldığını hatırlattı. Sunucu "İnsanları bu şekilde dizginlemek... Cenevre Sözleşmesi'ne göre İsrail ordusu mensuplarının böyle bir hakkı yok ve bu yaptığınız 3. Cenevre Sözleşmesi'nin ihlali demek." ifadelerini kullandı. Regev sunucunun bu sözlerine "Yayımlanan resmi bir materyalden bahsetmiyoruz. Videonun nasıl yayınlandığına bakmak gerek" diyerek kaçamak cevap verdi. Sunucunun yeniden Cenevre Sözleşmesi'nin hatırlatması üzerine Regev, "O seviyede uluslararası hukuk bilgim yok" diyerek konuyu kapatmaya çalıştı.