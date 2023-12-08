Netenyahu'nun Kanlı Rüyası! Gazze'de Hamassız ve Filistinsiz Yönetim

İsrail Başbakanı Netenyahu, Gazze saldırılarının amacını açıkladı. Netenyahu açıklamasında Gazze saldırısı sonrası "Hamas'ın olmayacağını" ve "kontrolün Filistin yönetimine bırakılmasının çözüm olmadığını" savundu.

Netenyahu'nun Kanlı Rüyası! Gazze'de Hamassız ve Filistinsiz Yönetim
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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıların nihai amacını İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu açıkladı. Netenyahu, İsrail'in binlerce sivili katlettiği Gazze'de saldırıların bitmesinin ardından şehrin kontrolünü Filistin Yönetimine vermeyeceklerini açıkladı. Netenyahu bunun gerekçesi olarak "krize çözüm olmadığını" öne sürdü.

Netanyahu, X platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların sonrasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu Netanyahu, "Birincisi Hamas olmayacak ve onu ortadan kaldıracağız, ikincisi ise Filistin yönetimi çözüm değil." ifadesini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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