Netflix’in ünlü belgeseline konu olan Tinder Avcısı Gürcistan’da yakalandı

34 yaşındaki Simon Leviev, Tinder üzerinden kendisini zengin bir elmas imparatorunun varisi olarak tanıtıp kadınları milyonlarca dolar dolandırmakla suçlanıyor.

2022 yılında Netflix’te yayınlanan ve dünya çapında ses getiren The Tinder Swindler (Tinder Avcısı) belgeseline konu olan İsrailli dolandırıcı Simon Leviev, Gürcistan’ın Batum Havalimanı’nda gözaltına alındı. Yetkililer, gözaltının Interpol talebi üzerine gerçekleştiğini açıkladı.

AVUKATI: NEDENİNİ BİLMİYORUZ

Asıl adı Shimon Yehuda Hayut olan Leviev’in gözaltına alınma nedeni henüz açıklanmadı. İsrail medyasına konuşan avukatı, “Bu sabah kendisiyle gözaltına alındıktan sonra konuştum ama nedeni hâlâ anlamış değiliz. Dünyada serbestçe seyahat ediyordu” ifadelerini kullandı.

LÜKS YAŞAMLA KANDIRIP PARA İSTEDİ

Belgeselde aktarılanlara göre Leviev, kadınların güvenini özel jetler, lüks oteller ve pahalı tatillerle kazandı. Ardından “düşmanlarından kaçtığını” öne sürerek onlardan büyük miktarlarda para istedi.

Leviev’in geçmişte de suç kayıtları bulunuyor. 2019’da dört kez dolandırıcılıktan suçlu bulunmuş, 15 ay hapis cezası almasına rağmen sadece 5 ay yatmıştı.

MAĞDUR KADINLARIN HİKAYELERİ SES GETİRMİŞTİ

Belgeselde hikayelerini paylaşan mağdurlar, Leviev’e ciddi miktarda para verdiklerini anlattı. Norveçli Cecilie Fjellhøy, Leviev’e ilişkileri boyunca 270 bin dolar kaptırdığını söylemişti.

Leviev ise suçlamaları reddederek kimseye zarar vermediğini iddia etmişti. Ancak eski sevgilisi Kate Konlin, Leviev’in kendisine hem duygusal hem de fiziksel şiddet uyguladığını öne sürmüştü.

The Tinder Swindler, 2022 yılında Netflix’te 90 ülkede en çok izlenen belgeseller arasına girmişti.

