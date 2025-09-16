Meteoroloji uyardı: 17 Eylül’de bu 11 şehirde sıcaklık rekor kıracak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıktı. 17 Eylül 2025 Çarşamba günü bazı şehirlerde aşırı sıcaklıklar bekleniyor.
Yayınlanma:
Meteoroloji’nin açıklamasına göre, yurt genelinde sıcaklıklar yükselmeye devam ediyor ve hissedilen sıcaklık 40 dereceye yaklaşacak. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, özellikle 11 ilimizde dikkat çekiyor.
17 EYLÜL’DE AŞIRI SICAKLIK UYARISI YAPILAN İLLER
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son verilerine göre, 17 Eylül Çarşamba günü aşırı sıcaklık uyarısı yapılan iller şunlar:
Manisa
Aydın
Denizli
Osmaniye
Kahramanmaraş
Kilis
Gaziantep
Adıyaman
Şanlıurfa
Diyarbakır
Batman
Meteoroloji yetkilileri, vatandaşları sıcak havaya karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda uzun süre kalınmaması, bol su tüketilmesi ve çocuk ile yaşlıların korunması tavsiye edildi.