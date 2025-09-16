Meteoroloji uyardı: 17 Eylül’de bu 11 şehirde sıcaklık rekor kıracak

Meteoroloji’nin açıklamasına göre, yurt genelinde sıcaklıklar yükselmeye devam ediyor ve hissedilen sıcaklık 40 dereceye yaklaşacak. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, özellikle 11 ilimizde dikkat çekiyor.

17 EYLÜL’DE AŞIRI SICAKLIK UYARISI YAPILAN İLLER

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son verilerine göre, 17 Eylül Çarşamba günü aşırı sıcaklık uyarısı yapılan iller şunlar:

Manisa

Aydın

Denizli

Osmaniye

Kahramanmaraş

Kilis

Gaziantep

Adıyaman

Şanlıurfa

Diyarbakır

Batman

Meteoroloji yetkilileri, vatandaşları sıcak havaya karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda uzun süre kalınmaması, bol su tüketilmesi ve çocuk ile yaşlıların korunması tavsiye edildi.