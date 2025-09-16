SGK’dan yerli ilaç hamlesi: 64 ilaç geri ödeme listesinde

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 64 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı.

Yağmur Biçen Kaplan
SGK’dan yerli ilaç hamlesi: 64 ilaç geri ödeme listesinde
Yayınlanma:

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yerli üretim ilaçlarla sağlıkta yerli ve milli üretimle güçlenmeye devam edileceğini belirtti.

Bakan Işıkhan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından 64 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. Bunlar arasında 5 adet kan ürünü, 3 adet KOAH ilacı, 4 adet diyabet ilacı, 4 adet alerji aşısı, 4 adet antibiyotik ve 1 adet biyobenzer göz içi uygulanan ilaç bulunuyor. Toplam 51 adedi yerli üretim ilaçlar olup, sağlıkta yerli ve milli üretimle güçlenmeye devam ediyoruz. Milletimize hayırlı uğurlu olsun."

SGK’dan yerli ilaç hamlesi: 64 ilaç geri ödeme listesinde - Resim : 1

Doğum günü balonları ölüm getirdi: 10 yaşındaki çocuk boğuldu
