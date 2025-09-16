SGK’dan yerli ilaç hamlesi: 64 ilaç geri ödeme listesinde
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 64 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı.
Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yerli üretim ilaçlarla sağlıkta yerli ve milli üretimle güçlenmeye devam edileceğini belirtti.
Bakan Işıkhan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından 64 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. Bunlar arasında 5 adet kan ürünü, 3 adet KOAH ilacı, 4 adet diyabet ilacı, 4 adet alerji aşısı, 4 adet antibiyotik ve 1 adet biyobenzer göz içi uygulanan ilaç bulunuyor. Toplam 51 adedi yerli üretim ilaçlar olup, sağlıkta yerli ve milli üretimle güçlenmeye devam ediyoruz. Milletimize hayırlı uğurlu olsun."