SGK’dan yerli ilaç hamlesi: 64 ilaç geri ödeme listesinde

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yerli üretim ilaçlarla sağlıkta yerli ve milli üretimle güçlenmeye devam edileceğini belirtti.

Bakan Işıkhan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından 64 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. Bunlar arasında 5 adet kan ürünü, 3 adet KOAH ilacı, 4 adet diyabet ilacı, 4 adet alerji aşısı, 4 adet antibiyotik ve 1 adet biyobenzer göz içi uygulanan ilaç bulunuyor. Toplam 51 adedi yerli üretim ilaçlar olup, sağlıkta yerli ve milli üretimle güçlenmeye devam ediyoruz. Milletimize hayırlı uğurlu olsun."