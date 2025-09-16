Doğum günü balonları ölüm getirdi: 10 yaşındaki çocuk boğuldu

Olay, Çamlıevler Mahallesi’nde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. M.A.G.’nin ailesi, bir hafta önce yapılan doğum günü kutlaması için evi balonlarla süslemişti. Ancak küçük çocuk, ailesinin dışarıda olduğu sırada süs için kullanılan balonu kafasına geçirdi.

Kafasına geçirdiği balonu çıkaramayan M.A.G., nefessiz kalarak yaşamını yitirdi. Eve gelen ailesi, çocuğu hareketsiz şekilde buldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, M.A.G.’nin boğularak hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından M.A.G.’nin cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.