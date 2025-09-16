İsrail Gazze’ye saldırdı: Türkiye’den ilk tepki Vatan Partisi’nden geldi

İsrail, Gazze’ye yeni bir geniş çaplı saldırı başlattı. Türkiye’den ilk tepki Vatan Partisi’nden geldi.

İsrail Gazze’ye saldırdı: Türkiye’den ilk tepki Vatan Partisi’nden geldi
Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, “Filistin’e yapılan saldırı, Türkiye’ye yapılan bir saldırıdır. Bu savaş, bizim savaşımızdır. Vatan Partisi görevinin başındadır” dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio’nun ziyaretinin hemen ardından İsrail ordusu, Gazze’ye tanklarla giriş yaptı. Eski ABD Başkanı Trump işgali desteklerken, İsrailli rehine aileleri ise Netanyahu’yu uyardı. Hamas, “Rehinelerin kaderi, terörist Netanyahu hükümetinin elindedir” açıklamasını yaptı.

Türkiye’den ilk tepki Vatan Partisi’nden geldi. Özgür Bursalı, X üzerinden yaptığı açıklamada, “İsrail tankları Gazze’ye giriyor, lafın bittiği yerdeyiz” ifadelerini kullandı.

Bursalı açıklamasında şunları kaydetti:

“İsrail tankları Gazze’ye giriyor! Lafın bittiği yerdeyiz! Nutuk atmayı, ‘uluslararası topluma’ seslenmeyi bırakınız! Laf değil, eylem!

Türkiye hükümeti bu savaşı izleyemez.

Kürecik ve İncirlik’e derhal el konsun. İsrail’e vurulacak en ağır darbedir.
Suriye’nin kuzeyindeki ikinci İsrail girişimini bozmamızın tam zamanıdır. TSK, İsrail güdümlü bütün unsurları temizlemeli.
Karşımızda ABD emperyalizmi, İsrail siyonizmi, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin oluşturduğu Haçlı İttifakı var. Türkiye, İran, Suriye ve Rusya omuz omuza cephemizi tahkim edeceğiz.

Filistin’e yapılan saldırı, Türkiye’ye yapılan bir saldırıdır. Bu savaş, bizim savaşımızdır. Vatan Partisi görevinin başındadır. Kahraman Filistin’e selam!”

