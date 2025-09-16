C 31 K platformuna büyük darbe: Tutuklanan şüpheliler arasında ciddi suçlamalar var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘Telegram’ ve ‘Discord’ isimli sosyal iletişim servislerinde faaliyet gösteren C 31 K platform üyelerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirdi.

C 31 K platformuna büyük darbe: Tutuklanan şüpheliler arasında ciddi suçlamalar var
Yayınlanma:

Toplam 37 şüpheliden 10’u, “7545 sayılı siber kanuna muhalefet”, “Atatürk’ün manevi hatırasına hakaret” ve “çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak ve yaymak” suçlamalarıyla tutuklandı.

Soruşturma kapsamında suça sürüklenen 2 çocuk için ev hapsi uygulanırken, toplamda 23 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, soruşturmanın titizlikle ve kapsamlı bir şekilde devam ettiği belirtildi.

