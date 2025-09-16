C 31 K platformuna büyük darbe: Tutuklanan şüpheliler arasında ciddi suçlamalar var

Toplam 37 şüpheliden 10’u, “7545 sayılı siber kanuna muhalefet”, “Atatürk’ün manevi hatırasına hakaret” ve “çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak ve yaymak” suçlamalarıyla tutuklandı.

Soruşturma kapsamında suça sürüklenen 2 çocuk için ev hapsi uygulanırken, toplamda 23 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, soruşturmanın titizlikle ve kapsamlı bir şekilde devam ettiği belirtildi.