İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı: 74 ilde dev uyuşturucu operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 74 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son iki haftada düzenlenen operasyonlarda 1 ton 183 kilogram uyuşturucu madde ile 2 milyon 790 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı: 74 ilde dev uyuşturucu operasyonu
Yayınlanma: Güncellenme:

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yürütülen uyuşturucu mücadelesinin gençleri koruma amaçlı bir mücadele olduğunu vurguladı.

Yerlikaya, uyuşturucu ile mücadelede kararlılıkla devam edileceğini belirterek, toplumun her kesimini bu konuda duyarlı olmaya davet etti:

"74 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarımızda; 1 ton 183 kilogram uyuşturucu madde ile 2 milyon 790 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdik. Bin 811 şüpheliyi yakaladık İstanbul, Adana, Gaziantep, Ankara, İzmir, Samsun, Konya, Mersin, Bursa, Şanlıurfa, Antalya, Manisa, Diyarbakır, Kayseri, Kocaeli, Muğla, Tekirdağ, Balıkesir, Denizli, Hatay, Sakarya, Malatya, Eskişehir, Kahramanmaraş, Aydın, Mardin, Trabzon, Van, Ordu, Erzurum, Zonguldak, Adıyaman, Elazığ, Osmaniye, Rize, Yalova, Çorum, Kırklareli, Sinop, Amasya, Çanakkale, Düzce, Kütahya, Afyonkarahisar, Karaman, Niğde, Bolu, Giresun, Kars, Kilis, Sivas, Iğdır, Nevşehir, Bingöl, Uşak, Aksaray, Batman, Isparta, Karabük, Kırıkkale, Kırşehir, Edirne, Tokat, Burdur, Bilecik, Erzincan, Hakkari, Muş, Şırnak, Siirt, Ağrı, Artvin, Bitlis ve Çankırı'da 2 bin 705 ekip, 6 bin 760 personel, 21 hava aracı ve 47 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla operasyonlar düzenledik. Valilerimizi, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi ve Polislerimizi tebrik ediyorum. Zehir tacirlerine işledikleri suçların bedelini en ağır şekilde ödetiyoruz, ödetmeye de devam edeceğiz."

İstanbul’da metrobüs yangını! Yolcular can havliyle dışarıya kaçtıİstanbul’da metrobüs yangını! Yolcular can havliyle dışarıya kaçtıYurt
FETÖ’nün Dışişleri yapılanmasına operasyon: 8’i görevde 15 şüpheli için gözaltı kararıFETÖ’nün Dışişleri yapılanmasına operasyon: 8’i görevde 15 şüpheli için gözaltı kararıGündem
uyuşturucu operasyonu Ali Yerlikaya
Günün Manşetleri
İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı
8’i görevde 15 şüpheli için gözaltı kararı
İsrail Gazze’de kara harekatı başlattı
23 ilde sağanak, havalar soğuyor!
CHP'li Belediye Başkan Yardımcıları istifa etti!
"Müzakerecileri bombalamak çaresizliğin göstergesi"
“Netanyahu bölgeyi istikrarsızlığa sürüklüyor”
“Türkiye’nin enerji geleceğinde nükleer başrolde”
Emmy kırmızı halısında Filistin mesajı
Bu sucuk markalarından uzak durun!
Çok Okunanlar
23 ilde sağanak, havalar soğuyor! 23 ilde sağanak, havalar soğuyor!
Altın fiyatları 16 Eylül 2025: Gram ve çeyrek altın rekor tazeledi Altın fiyatları 16 Eylül 2025: Gram ve çeyrek altın rekor tazeledi
Araç sahipleri dikkat: Akaryakıt fiyatları bugün ne kadar? Araç sahipleri dikkat: Akaryakıt fiyatları bugün ne kadar?
5 yaşındaki çocuğunu bıçaklayarak öldürdü! 5 yaşındaki çocuğunu bıçaklayarak öldürdü!
Osmaniye’de dehşet: İş yerinde kadın ve erkek cansız bulundu Osmaniye’de dehşet: İş yerinde kadın ve erkek cansız bulundu