İstanbul’da metrobüs yangını! Yolcular can havliyle dışarıya kaçtı

Bayrampaşa-Maltepe Metrobüs Durağı’nda yolcu taşıyan bir metrobüs sabah saatlerinde alev aldı.

 Vatandaşlar can havliyle kendilerini dışarı atarken, ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

OLAY SABAH SAATLERİNDE MEYDANA GELDİ

Yangın, sabah saat 06.45 sıralarında Bayrampaşa-Maltepe Metrobüs Durağı’nda çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle metrobüsün motor kısmında alevler yükseldi. İçeride bulunan yolcular hızla tahliye edildi.

EKİPLERİN HIZLI MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Yangın nedeniyle bölgede ve metrobüs hattında yoğun trafik oluştu. Ekiplerin kontrollü çalışması sonrası trafik yeniden normale döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

