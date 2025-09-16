FETÖ’nün Dışişleri yapılanmasına operasyon: 8’i görevde 15 şüpheli için gözaltı kararı

Başsavcılığın talimatıyla, Dışişleri Bakanlığı bünyesinde kurulan özel birim ve kolluk kuvvetlerinin koordineli çalışması sonucu, örgütün gizli haberleşme programı ByLock’u kullandıkları tespit edilen ve haklarında beyan ile ankesörlü/sabit hatlardan ardışık arama kayıtları bulunan 15 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerden 8’inin aktif görevde, 6’sının ihraç edilmiş, 1’inin ise sivil olduğu belirtildi.

Ankara merkezli 4 ilde 16 Eylül 2025 itibarıyla eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda gözaltı işlemleri, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdürülüyor.