İsrail Gazze’de kara harekatı başlattı: Tanklar kent merkezinde

Haberde, "İsrail ordusu, Gazze'de kara harekatına başladı. Bombardımanların sürdüğü Gazze Şeridi'ne karadan da müdahale geldi. İsrail tankları Gazze'ye girdi, savaş uçakları ağır bombardıman düzenliyor." ifadeleri yer aldı.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI RUBIO İSRAİL'DE

Gazze'ye kara harekatı haberi, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun İsrail'e gitmesinin ardından geldi. Axios'a konuşan İsrailli yetkililer, ABD Başkanı Trump'ın harekatı desteklediğini ancak bir an önce tamamlanmasını istediğini öne sürdü.

İSRAİLLİ REHİNE AİLELERİ TEPKİLİ

Gazze kentindeki hava saldırılarının yoğunlaştığı yönündeki haberlerin ardından, İsrailli esir yakınlarının kurduğu çatı platformdan yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Bu akşam Gazze'ye yoğun saldırılara başlandığı yönündeki haberlerden derin endişe duyduk. Gazze'de 710. gece, hayatta kalmayı başaran esirlerin son gecesi olabilir. Cesetlerin bulunup defnedilmeleri için de son gece olabilir." ifadeleri kullanıldı.

İsrailli rehinelerin aileleri, Netanyahu'yu sık sık protesto ediyor. Açıklamada, Gazze kentinde halen çok sayıda canlı esir bulunduğu, Netanyahu'nun esirleri siyasi kaygılar uğruna kasıtlı olarak kurban etmeyi seçtiği vurgulandı. Ayrıca, esirlerin hayatından Netanyahu'nun sorumlu olduğu ve İsrail halkının bu durumu bağışlamayacağı belirtildi.

'ABD YÖNETİMİ SORUMLU'

Hamas’tan yapılan açıklamada, Netanyahu'nun rehinelerin serbest kalması ve savaşın sona ermesi için yürütülen müzakereleri sabote ettiği ifade edildi.

Açıklamada, "Gazze Şeridi'ndeki rehinelerin kaderi, terörist Netanyahu hükümetinin elindedir. Gazze Şehri'ni hedef alan sistematik yıkım ve faşist imha kampanyası, rehinelerin hayatlarını da doğrudan tehlikeye atmaktadır. Gazze’deki rehinelerin hayatından tamamen savaş suçlusu Netanyahu sorumludur" denildi.

Hamas, ABD yönetimini de "işgalcilerin savaş suçlarını örtbas etmeye yönelik destek ve dezenformasyon politikası aracılığıyla soykırım savaşının tırmanmasından sorumlu" olmakla suçladı.

NETANYAHU İŞGAL PLANINI ONAYLAMIŞTI

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti. Netanyahu, kabine toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, ordunun Gazze'nin geri kalanını işgal etme emri aldığı ancak bu adımın eylülden önce uygulanmasının beklenmediği bildirildi. Plana göre ilk aşamada yaklaşık bir milyon Filistinli güneye kaydırılacak, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilecek. İkinci aşamada ise Gazze'nin merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor.

ABD’NİN GAZZE PLANI: ‘ORTADOĞU RİVİERASI’

Washington Post’un ulaştığı belgelere göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın “Ortadoğu Rivierası” olarak adlandırdığı planın ayrıntıları ortaya çıktı. Hürriyet’in aktardığına göre, Trump yönetiminin 38 sayfalık “Gazze yeniden inşa, ekonomik ivme ve dönüşüm yönetimi (TRUST)” adlı planında, bölgenin ABD kontrolüne geçmesi ve en az 10 yıl ABD tarafından yönetilmesi öngörülüyor.

Plan kapsamında Gazze'nin turistik bir tatil merkezi ve ileri teknoloji üretim üssü haline getirilmesi hedefleniyor. Trump, projeyi sosyal medyada yapay zekâ destekli bir video ile tanıtmıştı.

Plana göre kıyı şeridinde tatil köyleri, İsrail sınırına yakın bölgelerde sanayi bölgeleri kurulacak. Ayrıca altı ila sekiz noktada yapay zekâ destekli “akıllı şehirler” inşa edilecek. Bu alanlarda konutlar, ticari yapılar, sanayi tesisleri, klinikler, hastaneler, okullar ve tarım arazileri planlanıyor.

GAZZELİLERE ‘GÖNÜLLÜ GÖÇ’ TEKLİFİ

Planın en dikkat çekici bölümlerinden biri ise Gazze halkına yönelik “göç formülü” oldu. Buna göre bölgede yaşayan 2 milyon Filistinliye kişi başı 5 bin dolar ödeme yapılacak, ayrıca göç ettikleri yerde 4 yıl kira ve 1 yıl gıda yardımı sağlanacak. Topraklarını terk etmeyenler ise Gazze içinde “güvenli bölgelerde” tutulacak, proje bitiminde ise kendilerine apartman daireleri teslim edilecek.

GAZZE İNSANİ YARDIM VAKFI

Belgelerde ayrıca, “Gazze İnsani Yardım Vakfı” adlı bir yapının kurulması öngörülüyor. Bu vakıf, bölgedeki yardımların dağıtımını üstlenecek ancak eleştirmenler, vakfın İsrail ve ABD güdümünde olduğunu ve Gazze’deki açlığın derinleşmesinden sorumlu tutulabileceğini belirtiyor.