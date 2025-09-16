Osmaniye’de dehşet: İş yerinde kadın ve erkek cansız bulundu

Olay, Raufbey Mahallesi Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Bir iş yerinin 3 gündür açılmaması ve içeriden kötü kokular gelmesi üzerine çevredeki esnaf, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İş yerine giren ekipler, depo olarak kullanılan arka bölümde bir kadın ve bir erkeğin cansız bedenleriyle karşılaştı.

Yapılan incelemede, cesetlerin Melek K. ve Abdullah Y’ye ait olduğu belirlendi. İki kişinin yaklaşık 3 gün önce hayatını kaybettiği tespit edildi.

Cenazeler, incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.