Osmaniye’de dehşet: İş yerinde kadın ve erkek cansız bulundu

Osmaniye’de polis ekiplerinin ihbar üzerine girdiği bir iş yerinde, bir erkek ve bir kadının cansız bedenleri bulundu.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Osmaniye’de dehşet: İş yerinde kadın ve erkek cansız bulundu
Yayınlanma:

Olay, Raufbey Mahallesi Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Bir iş yerinin 3 gündür açılmaması ve içeriden kötü kokular gelmesi üzerine çevredeki esnaf, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İş yerine giren ekipler, depo olarak kullanılan arka bölümde bir kadın ve bir erkeğin cansız bedenleriyle karşılaştı.

Yapılan incelemede, cesetlerin Melek K. ve Abdullah Y’ye ait olduğu belirlendi. İki kişinin yaklaşık 3 gün önce hayatını kaybettiği tespit edildi.

Cenazeler, incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Meteoroloji’den 16 eylül uyarısı: 23 ilde sağanak, havalar soğuyor!Meteoroloji’den 16 eylül uyarısı: 23 ilde sağanak, havalar soğuyor!Yurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

osmaniye cinayet
Günün Manşetleri
İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı
8’i görevde 15 şüpheli için gözaltı kararı
İsrail Gazze’de kara harekatı başlattı
23 ilde sağanak, havalar soğuyor!
CHP'li Belediye Başkan Yardımcıları istifa etti!
"Müzakerecileri bombalamak çaresizliğin göstergesi"
“Netanyahu bölgeyi istikrarsızlığa sürüklüyor”
“Türkiye’nin enerji geleceğinde nükleer başrolde”
Emmy kırmızı halısında Filistin mesajı
Bu sucuk markalarından uzak durun!
Çok Okunanlar
23 ilde sağanak, havalar soğuyor! 23 ilde sağanak, havalar soğuyor!
Altın fiyatları 16 Eylül 2025: Gram ve çeyrek altın rekor tazeledi Altın fiyatları 16 Eylül 2025: Gram ve çeyrek altın rekor tazeledi
Araç sahipleri dikkat: Akaryakıt fiyatları bugün ne kadar? Araç sahipleri dikkat: Akaryakıt fiyatları bugün ne kadar?
5 yaşındaki çocuğunu bıçaklayarak öldürdü! 5 yaşındaki çocuğunu bıçaklayarak öldürdü!
Osmaniye’de dehşet: İş yerinde kadın ve erkek cansız bulundu Osmaniye’de dehşet: İş yerinde kadın ve erkek cansız bulundu