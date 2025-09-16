Türkiye yol durumu 16 Eylül 2025: Hangi yollar trafiğe kapalı, ulaşım nasıl sağlanıyor?

Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları süren kesimlerde sürücülerin yavaş gitmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyması gerekiyor.

KGM tarafından açıklanan bültende öne çıkan noktalar şöyle:

🔴 TEM Otoyolu Gebze Kavşağı-Dilovası Kavşağı Kesimi (0-6 km): Üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım Gebze Kavşağı üzerinden D-100 Yoluna yönlendiriliyor. Çalışma 24 saat esasına göre devam ediyor.

🔴 Anadolu Otoyolu Çamlıdere Kavşağı-Kızılcahamam Kavşağı Kesimi (1-4 km): Buğralar Köprüsü’nde tabliye ve üstyapı onarımı çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım İstanbul istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Çalışma süresi 28 Temmuz - 4 Kasım 2025.

🔴 TAG Otoyolu Nurdağı Kavşağı-Bahçe Kavşağı Kesimi (3-5 km, Başpınar Viyadüğü): Derz ve mesnet değişimi ile üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Adana istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

🔴 Muğla-Denizli Yolu (30-35 km): Yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

🔴 Nevşehir-Ürgüp-Kayseri Yolu (53-57 km): Yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

🔴 Zonguldak-Devrek-Mengen Yolu (39-42 km): Toprak işleri, sanat yapıları ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Zonguldak istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

🔴 Elmalı-Finike Yolu (0-4 km): Üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

🔴 Balıkesir-Kepsut Yolu (4-8 km): Yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Ulaşım servis yolundan iki yönlü sağlanıyor.

🔴 Elazığ-Keban Yolu (51-52 km): Yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

🔴 Trabzon-Rize Yolu (26 km, Araklı Tüneli): Tünelin her iki yönündeki tüplerde elektrik ve elektronik sistem bakım çalışmaları nedeniyle 16 Eylül 2025 tarihinde 08:00-17:00 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.