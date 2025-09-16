Edirne’de şok saldırı: Kadın, eşinin sevgilisine benzeyen kadını araba kapısıyla darbetti

Olay, Edirne’nin Abdurrahman Mahallesi’nde meydana geldi. Hamiyet Bingül (40), eşi ve çocuğuyla market alışverişi yaptıktan sonra arabasını evinin önüne park etti. Arabadan inerken başka bir kadının saldırısına uğrayan Bingül, eşi ve çocuğunun gözü önünde darbedilerek kanlar içinde kaldı.

Olayın ardından mağdur kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, şüpheli kadın polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.



ŞÜPHELİNİN İFADELERİ

Emniyetteki ifadesinde şüpheli kadın, “Arabayı eşimin arabasına benzettim ve araçtan kadın inince eşimin beni aldattığını düşündüm. Olayın ardından baktığımda kişinin benim eşim olmadığını ve arabanın da bizim arabamız olmadığını görünce özür diledim” sözlerini kaydetti.



İDDİANAME HAZIRLANDI

Darbedilen kadın, şüpheli hakkında suç duyurusunda bulundu. Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, otomobilin kapısının silah olarak kabul edilmesi dikkat çekti. Şüpheli kadın hakkında önümüzdeki günlerde yargılama süreci başlayacak.