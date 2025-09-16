Edirne’de şok saldırı: Kadın, eşinin sevgilisine benzeyen kadını araba kapısıyla darbetti

Edirne’de yaşanan akılalmaz olayda, bir kadın, eşinin sevgilisine benzediğini düşündüğü kadını otomobilden inerken kapıyı üzerine çarparak darbetti. Saldırgan, mağdur kadına “Sizi eşimin sevgilisine benzettim, pardon” diyerek olay yerinden kaçtı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Edirne’de şok saldırı: Kadın, eşinin sevgilisine benzeyen kadını araba kapısıyla darbetti
Yayınlanma:

Olay, Edirne’nin Abdurrahman Mahallesi’nde meydana geldi. Hamiyet Bingül (40), eşi ve çocuğuyla market alışverişi yaptıktan sonra arabasını evinin önüne park etti. Arabadan inerken başka bir kadının saldırısına uğrayan Bingül, eşi ve çocuğunun gözü önünde darbedilerek kanlar içinde kaldı.

Olayın ardından mağdur kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, şüpheli kadın polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.


ŞÜPHELİNİN İFADELERİ

Emniyetteki ifadesinde şüpheli kadın, “Arabayı eşimin arabasına benzettim ve araçtan kadın inince eşimin beni aldattığını düşündüm. Olayın ardından baktığımda kişinin benim eşim olmadığını ve arabanın da bizim arabamız olmadığını görünce özür diledim” sözlerini kaydetti.


İDDİANAME HAZIRLANDI

Darbedilen kadın, şüpheli hakkında suç duyurusunda bulundu. Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, otomobilin kapısının silah olarak kabul edilmesi dikkat çekti. Şüpheli kadın hakkında önümüzdeki günlerde yargılama süreci başlayacak.

16 Eylül 2025 AFAD ve Kandilli son depremler: Deprem nerede oldu?16 Eylül 2025 AFAD ve Kandilli son depremler: Deprem nerede oldu?Yurt
Altın fiyatları 16 Eylül 2025: Gram ve çeyrek altın rekor tazelediAltın fiyatları 16 Eylül 2025: Gram ve çeyrek altın rekor tazelediEkonomi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Edirne dehşet
Günün Manşetleri
İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı
8’i görevde 15 şüpheli için gözaltı kararı
İsrail Gazze’de kara harekatı başlattı
23 ilde sağanak, havalar soğuyor!
CHP'li Belediye Başkan Yardımcıları istifa etti!
"Müzakerecileri bombalamak çaresizliğin göstergesi"
“Netanyahu bölgeyi istikrarsızlığa sürüklüyor”
“Türkiye’nin enerji geleceğinde nükleer başrolde”
Emmy kırmızı halısında Filistin mesajı
Bu sucuk markalarından uzak durun!
Çok Okunanlar
23 ilde sağanak, havalar soğuyor! 23 ilde sağanak, havalar soğuyor!
Altın fiyatları 16 Eylül 2025: Gram ve çeyrek altın rekor tazeledi Altın fiyatları 16 Eylül 2025: Gram ve çeyrek altın rekor tazeledi
Araç sahipleri dikkat: Akaryakıt fiyatları bugün ne kadar? Araç sahipleri dikkat: Akaryakıt fiyatları bugün ne kadar?
5 yaşındaki çocuğunu bıçaklayarak öldürdü! 5 yaşındaki çocuğunu bıçaklayarak öldürdü!
Osmaniye’de dehşet: İş yerinde kadın ve erkek cansız bulundu Osmaniye’de dehşet: İş yerinde kadın ve erkek cansız bulundu