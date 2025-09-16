16 Eylül 2025 AFAD ve Kandilli son depremler: Deprem nerede oldu?

Ülkenin dört bir yanında çeşitli büyüklüklerde depremler meydana geliyor. Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılan son dakika deprem haberleri, deprem kuşağında yer alan Türkiye’de yaşayanlar tarafından yakından takip ediliyor.

16 Eylül 2025 itibarıyla en son hissedilen deprem, saat 08:26:36’da Sındırgı (Balıkesir) merkezli ve 2,5 büyüklüğünde gerçekleşti. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.



DEPREM Mİ OLDU? NEREDE HİSSEDİLDİ?

Depremi hisseden vatandaşlar, Kandilli ve AFAD tarafından yayımlanan verilerle sarsıntının büyüklüğünü ve merkez üssünü öğrenebiliyor. Son veriler, özellikle Balıkesir ve çevresinde küçük çaplı sarsıntıların kaydedildiğini gösteriyor. Türkiye genelinde güvenli bir şekilde takip edilen depremler, halk tarafından merakla izlenmeye devam ediyor.