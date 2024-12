Netflix'in ünlü oyuncusu hayatını kaybetti

Withers, Stranger Things dizisinde yalnızca bir bölümde yer almış ve adli tabip Gary karakterini canlandırmıştı. Dizide, ceset üzerinde yapılan bir deney sahnesinde rol almıştı.

1970’lerin sonlarında televizyon dünyasına adım atan Withers, 1981 yılında Dynasty dizisinde canlandırdığı Ted Dinard rolüyle çıkış yapmıştı. Kariyeri boyunca Wonder Woman, Trapper John, M.D., Dallas, Matlock, ve The Dukes of Hazzard gibi pek çok yapımda küçük ama dikkat çeken rollerde yer aldı.

Withers, 2001 yılında Frasier dizisiyle oyunculuğa geri dönmüş ve Criminal Minds, The King of Queens, Castle, True Blood ve Sense 8 gibi yüksek profilli dizilerde çeşitli karakterlere hayat vermişti. Sinemada da Southern Man gibi yapımlarda boy gösteren Withers, ekranlarda iz bırakan bir kariyere sahipti.