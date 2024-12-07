İstanbul'da patlama: 1 kişi hayatını kaybetti!

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Patlama nedeniyle binadan kopan moloz parçaları çevreye yayılırken, bina sakinleri tahliye edildi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Güvenlik amacıyla sokakta elektrik ve doğal gaz akışı kesildi, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

‘Deprem Gibiydi’

Bina sakinlerinden Mustafa Baş, patlama sesine sabah saatlerinde uyandıklarını ifade ederek, “Deprem gibiydi, sarsıldık. Binanın hali hiç iyi değil, sanki giriş katı yok olmuş gibi görünüyor ama kolon ve perdelerde bir şey görünmüyor. 84 dairelik bir blok burası. 99 depremindeki yıkılma seslerine benzer bir ses vardı.” dedi.

Başka bir sakin Kadir Kalemci ise köpeğiyle binayı tahliye ettiklerini belirterek, “Asansörler patlamıştı, merdivenlerden indik. Her yer duman içindeydi. Kapılar sıkışmıştı, açmakta zorlandık. Su sayaçlarının bulunduğu yerler de patlamıştı.” ifadelerini kullandı.