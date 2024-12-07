İstanbul'da patlama: 1 kişi hayatını kaybetti!

İstanbul Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi’nde 14 katlı bir binanın giriş katındaki dairede meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. Patlamanın doğal gaz tesisatından kaynaklandığı değerlendiriliyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
İstanbul'da patlama: 1 kişi hayatını kaybetti!
Yayınlanma:

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Patlama nedeniyle binadan kopan moloz parçaları çevreye yayılırken, bina sakinleri tahliye edildi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Güvenlik amacıyla sokakta elektrik ve doğal gaz akışı kesildi, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

‘Deprem Gibiydi’

Bina sakinlerinden Mustafa Baş, patlama sesine sabah saatlerinde uyandıklarını ifade ederek, “Deprem gibiydi, sarsıldık. Binanın hali hiç iyi değil, sanki giriş katı yok olmuş gibi görünüyor ama kolon ve perdelerde bir şey görünmüyor. 84 dairelik bir blok burası. 99 depremindeki yıkılma seslerine benzer bir ses vardı.” dedi.

Başka bir sakin Kadir Kalemci ise köpeğiyle binayı tahliye ettiklerini belirterek, “Asansörler patlamıştı, merdivenlerden indik. Her yer duman içindeydi. Kapılar sıkışmıştı, açmakta zorlandık. Su sayaçlarının bulunduğu yerler de patlamıştı.” ifadelerini kullandı.

Bitlis’te zincirleme kaza: 23 araç çarpıştıBitlis’te zincirleme kaza: 23 araç çarpıştıYurt
istanbul patlama
Günün Manşetleri
İstanbul'da patlama
Bitlis’te zincirleme kaza
"Şam düşürse sözde Kürdistan kurulur"
Cumhurbaşkanlığı'ndan yeni atama ve görevden alma kararları!
Türkiye ve ABD’den Suriye için kritik görüşme
Yenidoğan Çetesi soruşturmasında 11 kişi tutuklandı
İmar Hakkı Aktarımı resmileşti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar’da Hamas ile görüştü
32 ilde dev operasyon, 31 tutuklama
Rusya ve Belarus’tan güvenlik garantisi için tarihi anlaşma
Çok Okunanlar
Cumhurbaşkanlığı'ndan yeni atama ve görevden alma kararları! Cumhurbaşkanlığı'ndan yeni atama ve görevden alma kararları!
İstanbul'da patlama İstanbul'da patlama
Tarihte bugün: 7 Aralık’a damga vuran olaylar Tarihte bugün: 7 Aralık’a damga vuran olaylar
Türkiye ve ABD’den Suriye için kritik görüşme Türkiye ve ABD’den Suriye için kritik görüşme
Bitlis’te zincirleme kaza Bitlis’te zincirleme kaza