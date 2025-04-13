New York’ta havada panik! 6 kişilik uçak düştü

ABD’nin New York eyaletinde trajik bir uçak kazası yaşandı. Columbia County Havaalanı'na yönelen ve 6 kişiyi taşıyan küçük bir özel uçak, Copake bölgesi yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle düştü.

Kazayla ilgili ilk açıklama, Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yapıldı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada uçakta bulunan 6 kişiden birinin hayatını kaybetti. Uçağın düştüğü alanın çamurlu ve engebeli olması, arama-kurtarma çalışmalarını olumsuz etkiliyor.