New York’ta havada panik! 6 kişilik uçak düştü

ABD'nin New York eyaletinde Columbia County Havaalanı'na gitmek üzere havalanan özel bir uçak, eyaletin Copake bölgesi yakınlarında düştü. 6 kişinin bulunduğu uçakta 1 kişi yaşamını yitirdi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
New York’ta havada panik! 6 kişilik uçak düştü
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ABD’nin New York eyaletinde trajik bir uçak kazası yaşandı. Columbia County Havaalanı'na yönelen ve 6 kişiyi taşıyan küçük bir özel uçak, Copake bölgesi yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle düştü.

Kazayla ilgili ilk açıklama, Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yapıldı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada uçakta bulunan 6 kişiden birinin hayatını kaybetti. Uçağın düştüğü alanın çamurlu ve engebeli olması, arama-kurtarma çalışmalarını olumsuz etkiliyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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