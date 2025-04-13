New York’ta havada panik! 6 kişilik uçak düştü
ABD'nin New York eyaletinde Columbia County Havaalanı'na gitmek üzere havalanan özel bir uçak, eyaletin Copake bölgesi yakınlarında düştü. 6 kişinin bulunduğu uçakta 1 kişi yaşamını yitirdi.
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ABD’nin New York eyaletinde trajik bir uçak kazası yaşandı. Columbia County Havaalanı'na yönelen ve 6 kişiyi taşıyan küçük bir özel uçak, Copake bölgesi yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle düştü.
Kazayla ilgili ilk açıklama, Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yapıldı.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada uçakta bulunan 6 kişiden birinin hayatını kaybetti. Uçağın düştüğü alanın çamurlu ve engebeli olması, arama-kurtarma çalışmalarını olumsuz etkiliyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı