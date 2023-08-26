Nijer'de askeri yönetim destekçileri Fransa karşıtı gösteri düzenledi

Nijer'de askeri yönetim destekçisi binlerce kişi başkent Niamey'deki General Seyni Kountche stadında miting yapmak üzere toplanmaya başladı.

Nijer'de askeri yönetim destekçileri Fransa karşıtı gösteri düzenledi
Nijer'de askeri yönetim destekçileri, Fransa karşıtı gösteri düzenledi
Editör: Süleyman Daban
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Ülkede 26 Temmuz’da askerin yönetime el koymasının Ardından Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Nijer’e yaptırımlar uygulayıp, olası bir askeri müdahale hazırlıklarına başlamıştı. Askeri yönetimi tanımadığını ilan eden Fransa’nın Niamey büyükelçisi Slyvain Itte’nin ,Nijer Dışişleri Bakanlığı tarafından 48 saat içinde ülkeyi terk etmesi istenmişti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# dünya # siyaset # Fransa karşıtı gösteri # Nijer'de askeri yönetim
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