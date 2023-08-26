Nijer'de askeri yönetim destekçileri, Fransa karşıtı gösteri düzenledi

Ülkede 26 Temmuz’da askerin yönetime el koymasının Ardından Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Nijer’e yaptırımlar uygulayıp, olası bir askeri müdahale hazırlıklarına başlamıştı. Askeri yönetimi tanımadığını ilan eden Fransa’nın Niamey büyükelçisi Slyvain Itte’nin ,Nijer Dışişleri Bakanlığı tarafından 48 saat içinde ülkeyi terk etmesi istenmişti.