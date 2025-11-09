Nijerya Premier Ligi’nde kan donduran anlar! Taraftar futbolcunun boğazını kesti

Nijerya Premier Ligi’nde (NPFL) oynanan Katsina United-Barau FC karşılaşmasında skandal bir olay yaşandı. Barau FC forması giyen Ganalı futbolcu Nana Kwame Abraham, tribünlerden sahaya giren bir saldırganın bıçaklı saldırısına uğradı. Oyuncunun boğazından yaralandığı, kanlar içinde yere yığıldığı bildirildi.

EŞİTLİK GOLÜ SONRASI TRİBÜNLER KARIŞTI

Olay, Barau FC’nin futbolcusu Orji Kalu’nun 69. dakikada attığı golle skoru 1-1’e getirmesinin hemen ardından meydana geldi. Eşitlik golüne sinirlenen bazı Katsina United taraftarları sahaya girdi. Bu sırada saldırganın Abraham’a bıçakla saldırdığı görüldü.

DURUMU HENÜZ NET DEĞİL

Nijeryalı gazeteci Israel Usulor, futbolcunun sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, “Boynunda ciddi bir kesi oluştu, ancak ölmedi. Tedavisi sürüyor, durumu henüz net değil” dedi.

Yerel medya kaynakları, oyuncunun olay sonrası Katsina Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldığını ve hayati tehlikesinin devam ettiğini aktardı.

“STADYUMDA YETERSİZ GÜVENLİK”

Sahara Reporters’a göre, güvenlik önlemlerinin yetersizliği nedeniyle taraftarların kolayca sahaya girdiği, stadyumda büyük panik yaşandığı bildirildi. Punch NG gazetesi ise karşılaşmanın kısa süre durdurulduğunu, ancak olayın ardından yeniden devam ettiğini yazdı.

FUTBOL FEDERASYONU SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olayın ardından Nijerya Futbol Federasyonu’nun (NFF) güvenlik ihmalleriyle ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattığı, Katsina United kulübüne para cezası verilmesinin gündemde olduğu öğrenildi.