Kocaeli’deki yangın faciası sonrası kaçış planı bozuldu! Oransal ailesinden 2 kişi Tekirdağ’da yakalandı

Kocaeli’de 6 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciasının ardından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan İsmail Oransal ve aynı aileden Altay Ali Oransal, yurt dışına kaçmaya çalışırken Tekirdağ’da polis ekiplerince yakalandı.

İŞ YERİ SAHİBİ KAÇMA HAZIRLIĞINDAYKEN YAKALANMIŞTI

İş yeri sahibi Kurtuluş Oransal Yalova’da yakalanmış, aracında valizlerin bulunması üzerine kaçma hazırlığında olduğu belirlenmişti.

11 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Olay sonrası kayıplara karışan Ali ve İsmail Oransal’ın yanı sıra, şüphelilerin yurt dışına kaçmalarına yardım ettiği tespit edilen dayıları ve iki kişi daha gözaltına alındı. Ayrıca Aleyna Oransal ve Gökberk isimli bir kişinin, patlamanın meydana geldiği tesisle bağlantılı olduğu belirlenen başka bir şirketin yetkilileri oldukları tespit edilince gözaltına alındı.

Bu gelişmeyle birlikte toplam 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

