Ispanak yerine zehirli ot yediler! Niğde’de aynı aileden 11 kişi hastanelik oldu

Niğde'nin Karaatlı Beldesi’nde aynı aileden 11 kişi, akşam yemeğinde ıspanak sandıkları zehirli otu yedikten sonra hastanelik oldu. Üç kişinin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Niğde’nin Karaatlı Beldesi’nde aynı aileden 11 kişi, akşam yemeğinin ardından bulantı ve halsizlik şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı.

ISPANAK SANDILAR, ZEHİRLİ OT ÇIKTI

Hastanede yapılan incelemelerde, aile bireylerinin yemeğe yanlışlıkla “güzel avrat otu” olarak bilinen zehirli Atropa belladonna bitkisini karıştırdıkları tespit edildi.

3 KİŞİ TEDAVİ ALTINDA

Aile üyelerinden B.N.Ö. (26) ve R.Ö. (31) Dahiliye Servisi’nde, M.Ö. (80) Yoğun Bakım’da, 4 yaşındaki Ş.A.Ö. ise Çocuk Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi görüyor. Diğer 7 kişi taburcu edildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Niğde Valiliği’nden yapılan açıklamada, olayla ilgili incelemelerin sürdüğü ve tedavi altındaki kişilerin durumlarının yakından takip edildiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Niğde ıspanak zehirli
