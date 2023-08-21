Nijerya'da Boko Haram'a yönelik operasyon! 11 üye öldürüldü

Ulusal basında yer alan haberlere göre Sivil Ortak Görev Gücü (CJTF), Sambisa Ormanı'nda terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 11 Boko Haram üyesi öldürüldü, çok sayıda terörist yaralı kaçtı.

6 ÖRGÜT KAMPI İMHA EDİLDİ

4 teröristin yakalandığı operasyonda Boko Haram'ın 6 kampı imha edildi. Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana gerçekleştirdiği kitlesel şiddet eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.