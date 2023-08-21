Nijerya'da Boko Haram'a yönelik operasyon! 11 üye öldürüldü

Nijerya'nın Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonda 11 terörist öldürüldü.

Nijerya'da Boko Haram'a yönelik operasyon! 11 üye öldürüldü

Ulusal basında yer alan haberlere göre Sivil Ortak Görev Gücü (CJTF), Sambisa Ormanı'nda terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 11 Boko Haram üyesi öldürüldü, çok sayıda terörist yaralı kaçtı.

6 ÖRGÜT KAMPI İMHA EDİLDİ

4 teröristin yakalandığı operasyonda Boko Haram'ın 6 kampı imha edildi. Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana gerçekleştirdiği kitlesel şiddet eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Nijerya Boko Haram # öldürüldü # kamerun # çad # Nijer
Çok Okunanlar
12 kişi hayatını kaybetti
12 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: 21 Ağustos deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem verileri
Son Dakika: 21 Ağustos deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem verileri
Livakovic Fenerbahçe için geliyor! İşte İstanbul'a geleceği tarih
Livakovic Fenerbahçe için geliyor! İşte İstanbul'a geleceği tarih
“10: Soyutlamalar, İmalar, Mütalaalar" Sergisi İMALAT-HANE’de Açılıyor
“10: Soyutlamalar, İmalar, Mütalaalar" Sergisi İMALAT-HANE’de Açılıyor
Hakan Çalhanoğlu'na Suudi Arabistan kancası
Hakan Çalhanoğlu'na Suudi Arabistan kancası
Öne Çıkanlar Rumlar ve Yunanlar Çıldırdı! Rusya KKTC’yi Korumak İçin BM’yi Veto Etti! - Ulusal Kanal Haber Rumlar ve Yunanlar Çıldırdı! Rusya KKTC’yi Korumak İçin BM’yi Veto Etti! - Ulusal Kanal Haber Livakovic Fenerbahçe için geliyor! İşte İstanbul'a geleceği tarih Livakovic Fenerbahçe için geliyor! İşte İstanbul'a geleceği tarih