Nüfus 107 milyonu aştı! 2050'de 157 milyon olması bekleniyor

Mısır’da nüfus artışı hız kesmeden devam ediyor. 107 milyon 250 bine ulaşan nüfusta başkent Kahire, 10,4 milyon kişiyle en kalabalık şehir olarak öne çıkarken, doğurganlık oranlarının sabit kalması halinde nüfusun 2050 yılında 157 milyona ulaşması bekleniyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Nüfus 107 milyonu aştı! 2050'de 157 milyon olması bekleniyor
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Mısır Kamu Seferberliği ve İstatistik Merkezi Ajansı’nın yayımladığı verilere göre, ülkenin nüfusu son 72 gün içinde 250 bin artarak 107 milyon 250 bine ulaştı.

Başkent Kahire, 10,4 milyonluk nüfusuyla ülkenin en kalabalık kenti olmaya devam ediyor. Kahire’yi, 9,7 milyon nüfusla Giza takip ederken, Şarkıyye (8,1 milyon), Dekahliye (7,2 milyon) ve Buheyra (7 milyon) en kalabalık şehirler arasında yer alıyor.

Mısır Nüfus Sayımı Birimi’nin 2024 yılı raporuna göre, doğurganlık oranlarının mevcut seviyede kalması durumunda nüfusun 2030 yılında 117 milyona, 2050 yılında ise 157 milyona ulaşması bekleniyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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