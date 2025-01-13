Antalya'da 5 yıldızlı yağmaya bakanlık engeli! Gazipaşa'da 2508 yataklı otel projesinin ÇED süreci iptal edildi

Antalya'nın son bâkir kıyılarını betonlaştıracak proje Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından döndü.

Gazipaşa'nın sit alanı kıyılarında yapılması planlanan 2508 yatak kapasiteli 5 yıldızlı ‘The Green Park Gazipaşa’ adını taşıyan otel projesinin ÇED süreci iptal edildi.

Büyük şirketler halkın tarım yaptığı, sahile yakın sit alanı arazileri parça parça toplayarak 50 bin metrekarenin üzerinde turizm parseli oluşturmuştu. CHP'li ilçe ve Büyükşehir Belediyesi 18 uygulaması ile yapılaşma engelini kaldırmış, Kültür ve Turizm Bakanlığı ise tahsisleri onaylamıştı.



Gazipaşa Platformu'nun kararlı mücadelesi sonuç verdi. Rant ittifakının projesi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına takıldı. Bakanlık korunan alan niteliğindeki bölge için hazırlanan ÇED dosyasında flora ve fauna üzerinde projenin etkilerinin ne olacağı yönündeki değerlendirmelerin eksik olması ve yapılan diğer itirazları da göz ününe alarak ÇED sürecini durdurdu.

Korunan alan vasfındaki sahilde devasa bir beton kütle yaratacak olan otel projesi, ilçenin doğal yapısı, kültür ve üretim dokusunu bozacağı için halkın tepkisine neden olmuştu.