O şehir alev alev yanıyor! 3 bin 983 dönüm arazi küle döndü

ABD’nin California eyaletine bağlı Malibu kentinde başlayan orman yangını, geniş bir alanı etkisi altına aldı. Pazartesi akşamı başlayan ve Franklin Fire olarak adlandırılan yangında, şiddetli rüzgarlar nedeniyle alevlerin hızla yayıldığı bildirildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
O şehir alev alev yanıyor! 3 bin 983 dönüm arazi küle döndü
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Yangında şu ana kadar 3 bin 983 dönüm arazi kül oldu. Yetkililer, yangının yalnızca yüzde 7’sinin kontrol altına alınabildiğini açıkladı.

Yangın nedeniyle Los Angeles County Şerifi Robert Luna, 2 bin 43 bina ve ev için tahliye emri, 6 bin 46 yapı için ise tahliye uyarısı yapıldığını duyurdu. Elektrik kesintilerinin yaşandığı bölgede, bazı evlerin tamamen yandığı ancak can kaybı ve yaralanma yaşanmadığı belirtildi.

Tahliye bölgesinde Hollywood’un ünlü isimlerinin malikanelerinin bulunduğu kaydedildi. Ünlü aktör Dick Van Dyke, müzisyen Cher, Lady Gaga, Beyonce ve Jay Z’nin evlerinin risk altında olduğu bildirildi.

Yangına yaklaşık 500 itfaiyeci müdahale ederken, toplamda bin 500 kişinin yangın söndürme çalışmalarına katıldığı belirtildi. Yangının çıkış nedeni ise henüz açıklanmadı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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