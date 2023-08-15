O terörist hangi istihbarat örgütünün elinde?

Ulusal Kanal’ın güvenlik kaynaklarından edindiği bilgilere göre, İran'a karşı bölücü eylemlerin odağında olan etnik ayrılıkçı terör örgütlerinden birinin sözde üst düzey yöneticisinin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) kaybolduğu belirtildi. Saha kaynakları da bu olayda İran’ın parmağı olduğunu iddia etti.

Irak’ta PKK’nın İran kolu PEJAK, Komele Partisi, Demokrat Parti ve PAK Partisi gibi bölücü terör örgütleri İran’a karşı siyasi ve silahlı faaliyetler yürütüyor.

Son zamanlarda Irak’ın Kuzeyi’nde İran Kürdistan Demokrat Partisi adlı örgütün üyesi kimi isimler suikaste uğramış, örgütün yayın organları, suikastelerden İran’ı sorumlu tutmuştu.

Özellikle Eylül 2022’de İran’da yaşanan şiddet eylemlerinde adı geçen terör örgütlerinin aktif rol oynaması sonrası İran, Irak’ın kuzeyinde terör örgütlerinin kamplarına yönelik füze, dron ve İHA/SİHA’larla operasyonlar düzenlemişti.

Tahran, Bağdat ile yaptığı üst düzey görüşmelerde bölgenin silahsızlandırılması ve teröristlerin bölgeden çıkartılmasını istemişti. Bu talebi olumlu karşılayan Bağdat ise henüz hedeflerine ulaşamadı. Konuya dair en son açıklama yapan İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Bağdat hükümetinin Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) topraklarındaki “Ayrılıkçı” gruplara yönelik eylül ayına kadar harekete geçmemesi durumunda bölgeye yeniden operasyon düzenlemeye başlayacaklarını açıklamıştı.



Haber: Gürkan Demir